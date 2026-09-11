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Вечерний Новосибирск

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Умер Почётный житель Черепаново Борис Битлесов

Умер Почётный житель Черепаново Борис Битлесов

Большая часть трудовой биографии Бориса Казбековича связана с Западно-Сибирской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «Российские железные дороги».

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