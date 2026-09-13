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Мировое обозрение

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Глава Anthropic назвал Китай главным препятствием для замедления развития передового ИИ

Глава Anthropic назвал Китай главным препятствием для замедления развития передового ИИ

Глава компании Anthropic Дарио Амодеи публично признал то, о чём в кулуарах отрасли говорят уже давно: любые попытки договориться о сдерживании развития искусственного интеллекта упираются в геополитику.

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