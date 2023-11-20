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  • Ольга Зенюк
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Много лука? Смотрите, что можно приготовить за считанные минуты

Много лука? Смотрите, что можно приготовить за считанные минуты

Вспоминаю, как в детстве выковыривал из еды лук. А в детском саду, на тарелке с борщом всегда по кругу оставался лук и воспитательница говорила, что я выловил все корабли из моря.

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