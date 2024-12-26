360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Гончарук
    Возбудить уголовное дело против капитана норвежского судна. Данные направить в Интерпол, пусть ответит.«Оборонлогистика»...
  • Сергей Карабухин
    Трибунал всё равно будет – и над Порошенко, – и над Зеленским, – и над всем их наркопритоном тоже! И над всеми – кто ...Зеленский заменил...
  • Halszka Brzozowska
    Пока в ПАЛЕСТИНЕ существует еврейское поселение под названием Израиль - мира, спокойствия и безопасности в этом регио...ЦАХАЛ подтвердил ...

Услугу по наладке газового оборудования перевели в онлайн в Подмосковье

Услугу по наладке газового оборудования перевели в онлайн в Подмосковье

На региональном портале появилась новая услуга по наладке газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх