Кассация сочла законным приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение признать законным и оставить без изменения приговор, вынесенный актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому за избиение бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко.
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