Diesel Crack Spread Explodes To Record As Russia Weighs Longer Export Ban, US Eyes Its Own Diesel futures and refining spreads climbed to record highs as worsening supply disruptions in the Gulf and Russia tightened availability of the industrial fuel that powers the global economy.
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