Утренние тренировки могут стать частью жизни

Утренние занятия имеют ряд плюсов и минусов, о которых пишет РБК.Плюсы, по данным издания: улучшение настроения и повышение энергии; снижение стресса и тревожности; ускорение метаболизма; улучшение когнитивных функций; повышение самоорганизованности.
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