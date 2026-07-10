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«Бриллиантовая лига». Мужчины выступят в беге на 100 м, прыжках в высоту и длину, женщины – на 200 и 400 м, прыжках с шестом и тройном прыжке

10 июля в Монако пройдет этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике. « Бриллиантовая лига » 10-й этап Монако Расписание соревнований 10 июля 19:15 – прыжки с шестом, женщины 19:30 – метание копья, женщины 19:40 – тройной прыжок, женщины 20:55 – прыжки в высоту, мужчины 21:04 – 400 м, женщины 21:11 – 1000 м, мужчины 21:21 – 400 м, мужчины 21:32 – 3000 м, женщины 21:35 – прыжки в длину, мужчины 21:49 – 100 м с/б, женщины 22:05 – 3000 м, стипль-чез, мужчины 22:19 – 200 м, женщины 22:28 – 5000 м, мужчины 22:52 – 100 м, мужчины ПРИМЕЧАНИЕ : указано московское время.

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