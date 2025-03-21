Иран преодолеет сложности, созданные США — МИД Ирана

Исламская Республика Иран преодолеет «сложности», создаваемые Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, 21 марта выступая по национальному телевидению в честь персидского нового года.
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