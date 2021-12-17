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В Ростове найдена бутылка с посланием из 1901 года (ФОТО)

В Ростове найдена бутылка с посланием из 1901 года (ФОТО)

Археологи обнаружили при раскопках в историческом центре Ростова-на-Дону запечатанную бутылку с посланием от мещанина Ивана Смаркова, которое он написал 120 лет назад, сообщил РИА Новости гендиректор археологического общества «Наследие» Роман Елкин.

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