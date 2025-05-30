Дайджест дня: GR Corolla из Англии, фургон Sollers SF5 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2026 году производство хот-хэтчей Toyota GR Corolla будет организовано на заводе в Великобритании, который уже давно занят производством обычных хэтчбеков и универсалов семейства Corolla.
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