Дайджест дня: GR Corolla из Англии, фургон Sollers SF5 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2026 году производство хот-хэтчей Toyota GR Corolla будет организовано на заводе в Великобритании, который уже давно занят производством обычных хэтчбеков и универсалов семейства Corolla.