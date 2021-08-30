Комсомольская правда

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Президент Турции активно защищает свою честь в судах: 38000 исков

Президент Турции активно защищает свою честь в судах: 38000 исков

Согласно статистике, которую обнародовал турецкий оппозиционный депутат Гюлизар Бичер-Караджа, за время своего нахождения у власти президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подал боле 38,5 тысячи исков против граждан Турции за «оскорбление президента».

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