Конгрессмен Микс: Киев должен определить время начала переговоров с Москвой

Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) считает, что Киев должен определить подходящий момент для начала возможных переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии