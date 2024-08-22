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Конгрессмен Микс: Киев должен определить время начала переговоров с Москвой

Конгрессмен Микс: Киев должен определить время начала переговоров с Москвой

Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) считает, что Киев должен определить подходящий момент для начала возможных переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине.

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