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58 педагогов из 20 городов края получили почетные звания от губернатора ко Дню учителя

58 педагогов из 20 городов края получили почетные звания от губернатора ко Дню учителя

КРАСНОЯРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Красноярской краевой филармонии прошло торжественное мероприятие ко Дню учителя, где губернатор Михаил Котюков вручил нагрудные знаки «Заслуженный работник образования Красноярского края» и «Заслуженный педагог Красноярского края» 58 педагогам со всего региона – от Норильска до Шушенского.

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