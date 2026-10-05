58 педагогов из 20 городов края получили почетные звания от губернатора ко Дню учителя

КРАСНОЯРСК, 5 октября, ФедералПресс. В Красноярской краевой филармонии прошло торжественное мероприятие ко Дню учителя, где губернатор Михаил Котюков вручил нагрудные знаки «Заслуженный работник образования Красноярского края» и «Заслуженный педагог Красноярского края» 58 педагогам со всего региона – от Норильска до Шушенского.