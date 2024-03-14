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Российские бойцы уничтожили украинские склады вооружений на купянском направлении

Российские бойцы уничтожили украинские склады вооружений на купянском направлении

РИАМО - 14 мар. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что российские военные поразили несколько украинских складов с вооружениями в трех населенных пунктах на купянском направлении, сообщает РИА Новости.

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