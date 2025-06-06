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Владимирские новости

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Владимирец получил условное за контрабанду военной продукции

Владимирец получил условное за контрабанду военной продукции

Выявлена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1991 г.р. Мужчина причастен к покушению на незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами – членами Евразийского экономического союза продукции военного назначения с целью последующего обогащения.

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