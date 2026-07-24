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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» и «Динамо» будут ниже «Локомотива» после 5 туров, «Зенит» – выше «Краснодара», считают букмекеры

Букмекеры принимают ставки на расположение команд в таблице РПЛ по итогам 5 туров. Ожидается, что «Локомотив» будет выше «Спартака» и «Динамо».

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