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Глава СНБО Данилов предупредил

Глава СНБО Данилов предупредил

«Высоко сижу, далеко гляжу» – бывший донецкий мафиоза выдаёт чёрную метку европейским верхам «Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за тем, кто поздравляет "президента" Путина с его предполагаемой победой.

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