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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 мая 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 мая 2021 года

Энергетический прогноз на двадцатое первое мая две тысячи двадцать первого года. Числовой код 988 =Будущее изменчиво и оно существует во Времени и Пространстве во множественных вариантах =Воплотить в себе весь Дух как Огонь творчества сердца, как вечную деятельность Любви="В покое слияния с Богом духовная Жизнь порождает красоту, справедливость, добродетель" = Все могут видеть, как ты выглядишь внешне, но очень мало тех, кто знает что у тебя в Душе = Вы не можете изменить Прошлое, но вы можете разрушить Настоящее, переживая о Будущем = В этом Мире нет профессионалов Жизни, есть люди, которые открывают для себя "себя"=Гармония в Материальном Мире есть гармония Любви, которая понятна человеку чувств= Главное — это чтобы вы никогда не переставали любить, ибо именно Любовь сохраняет вас живым = Голос правды — ощущение совести — от сердца; голос кривды — оправдывание себя перед собой — от ума = Десять заповедей формировали позицию человека, проходящего весь Путь Эволюции = Для Высших Сил Света остаётся только один Путь – применить Божественную Силу = Если в твоей Жизни появился человек, с которым ты забыл Прошлое, значит, он твоё Будущее = Если ты не можешь объяснить ребёнку суть предмета - значит, ты сам его не понимаешь=Изменения в сознании людей могут распространяться по принципу цепной реакции = Исчерпав свой лимит на присутствие в чьей-то Жизни, Любви, Судьбе, подарите.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Ольга
Благодарю !🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ :"Вы не можете изменить Прошлое, но вы можете разрушить Настоящее, переживая о Будущем".

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