Меньше слов, больше дела: Трамп призвал Зеленского к урегулированию украинского конфликта, а не к разговорам о нём

Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на заключении мирного соглашения, а не на разговорах о нём, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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