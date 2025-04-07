Трамваи №17 по выходным поедут от «Останкино» до Сельскохозяйственной

С 5 апреля по выходным трамваи №17, проходящие через район Ростокино, не будут ходить в Медведково. В эти дни маршрут станет укороченным – трамваи поедут от остановки «Останкино» до Сельскохозяйственной улицы.
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