РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Трамваи №17 по выходным поедут от «Останкино» до Сельскохозяйственной

С 5 апреля по выходным трамваи №17, проходящие через район Ростокино, не будут ходить в Медведково. В эти дни маршрут станет укороченным – трамваи поедут от остановки «Останкино» до Сельскохозяйственной улицы.

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