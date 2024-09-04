Депортация за предвыборную агитацию: депутаты России предложили санкции для иностранных граждан Евгения КомароваВ Госдуму поступил законопроект от депутатов фракции ЛДПР, направленный на ужесточение мер по отношению к мигрантам, участвующим в предвыборной агитации.