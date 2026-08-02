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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов набрал 14 фэнтези-очков с «Факелом». Перед туром полузащитника «Краснодара» купили почти 20% игроков

«Краснодар» дома обыграл «Факел» во 2-м туре чемпионата России-2026/27 (3:2) Никита Кривцов забил в обоих таймах и набрал 14 очков (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за возвраты владения).

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