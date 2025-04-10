Относительно "Энергетического перемирия".1. Практически ни в один из дней противником оно не соблюдалось.
Про "энергетическое перемирие"
Комментарии
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ЕК
Елена Каратеева
Три года тому назад были названы последствия, которые незамедлительно последуют в случае перехода неких "красных линий". Эти последствия определили в виде ударов по" центрам принятия решений". Судя по всему, эти "центры" увидели только сейчас.
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1 д.
ЛС
Лидия Санникова
Трамповский лохотрон: на который клюнул Путин, да еще соблюдает, а нас бомбят. Кому нужна эта честность?
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21 час.
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