Про "энергетическое перемирие"

ЕК

Елена Каратеева

Три года тому назад были названы последствия, которые незамедлительно последуют в случае перехода неких "красных линий". Эти последствия определили в виде ударов по" центрам принятия решений". Судя по всему, эти "центры" увидели только сейчас.