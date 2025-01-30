Песков рассказал об отношениях России и Белоруссии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные, это неотъемлемая часть повестки дня и президента РФ Владимира Путина, и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.