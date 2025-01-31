ИМ

Ильдус Мамлеев

Нам здесь пишут о потеря ВСУ в 56 тысяч, а эти солдаты совсем не стреляют в русских, просто спокойно сидят и ожидаются своей смерти? Сколько наших парней там погибли? Почему эту инфу нам не сообщают? Почему врага на этом относительно не большом участке Курской области в течении уже 6 месяцев не могут просто забросить ФАБ-3000? Почему допускают ротацию и подвоз БК? Почему вообще дают возможность концентрироваться на границе с Россией и Беларуссией большому количеству войск и техники укрорейха? Как вообще это все доезжает до российской границы? Кто на эти вопросы ответит?