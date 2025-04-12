ВС

Владимир Степанян

Если бы только «голая вечеринка», то «карантин» от концертной деятельности и записей на ТВ на год-полтора и можно было бы вернуться к привычному образу жизни. Но «голая вечеринка», русофобские высказывания, вопиющая пошлость в манере держаться на сцене, в нарядах, или частичное их отсутствие на « причинных местах»…, все это в условиях СВО, ЛБС не только на передовой, но еще в большей степени внутри страны, предельно обострили проблему, вот народ, а не кто-там, «наверху» ставит шлагбаум на «творчество» Милявской. За все в жизни рано или поздно надо платить, достаточно паразитировать в России на русских. На а если кто-то «наверху» услышал голос народа, это не может не радовать. Видимо «пятая колонна», засевшая в высших эшелонах власти, не сумела воспрепятствовать блокировке разлагающей деятельности «артистки». Не исключаю, что за счет корпоративов и сьемок на ТВ можно и дальше безбедно жить на пенсии, однако отмена концертов, концертной деятельности это шаг к полному забвению « завтра». Вот отсюда и все разглагольствования, стоны и слезы о каких-то нехороших людях «наверху».