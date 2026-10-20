Начиная с 1981 года (то есть с момента запуска неолиберальной политики «рейганомики») в долларовой экономике все большее значение приобретает процесс стимулирования частного спроса.
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