Уиткофф: США продвигаются вперед в переговорах с Россией по Украине

www.globallookpress.com/CNP/AdMedia Соединенные Штаты продвигаются вперед в переговорах с Россией, посвященных заключению сделки по Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.
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