Россиянам раскрыли секреты удачных снимков на отдыхе

Официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталия Аксенова в интервью радио Sputnik рассказала, что с приходом сезона отпусков соцсети наводняют фотографии с курортов, однако они мало чем друг от друга отличаются.
Официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталия Аксенова в интервью радио Sputnik рассказала, что с приходом сезона отпусков соцсети наводняют фотографии с курортов, однако они мало чем друг от друга отличаются.
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