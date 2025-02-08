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Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине

Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Evan Vucci Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Губки рыженькому сгущенкой не помазать? Грабки растопырил, все ему должны...
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Трамп хочет поговорить с Путиным, пусть приезжает в Москву и при падёт к туфле Вовы, только и всего. Повелитель клоунов должен знать своё место.
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16 час.
А
Александр
стрампону всё равно куда влазить!!!
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12 час.
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