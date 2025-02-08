Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Evan Vucci Редкоземельных металлов, которые президент США Дональд Трамп намерен разрабатывать на Украине, там на самом деле нет, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине
Комментарии
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Ваша Светлость
Губки рыженькому сгущенкой не помазать? Грабки растопырил, все ему должны...
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Трамп хочет поговорить с Путиным, пусть приезжает в Москву и при падёт к туфле Вовы, только и всего. Повелитель клоунов должен знать своё место.
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16 час.
А
Александр
стрампону всё равно куда влазить!!!
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12 час.
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