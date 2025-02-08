Трампу сообщили ужасную новость после его заявления по Украине

Губки рыженькому сгущенкой не помазать? Грабки растопырил, все ему должны...

ИМ

Ильдус Мамлеев

Трамп хочет поговорить с Путиным, пусть приезжает в Москву и при падёт к туфле Вовы, только и всего. Повелитель клоунов должен знать своё место.