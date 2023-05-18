Суть Событий

91 подписчик

Свежие комментарии

  • Татьяна Цвиклевская
    "Бывший бойфренд..."- тьфу. Сколько же у нее их было? Ведут развратный образ жизни и ,похоже, не понимают, что распро...Виктория Дайнеко ...
  • Татьяна Цвиклевская
    Кто такой Губин!? Его блеяние не идёт ни в какое сравнение с энергетикой хитов Шамана. Без слез невозможно слушать ни...Кормухина о SHAMA...
  • Татьяна Цвиклевская
    Что теперь делать? А работать не пробовала? Или только телесами своими можешь трясти?Жена Дмитрия Дибр...

Личная жизнь шпиона. Глава 30

Личная жизнь шпиона. Глава 30

(Продолжение. Начало здесь) Глава 30 Половину ночи Роман Греков промаялся без сна, а потом впал в полуобморочную дремоту, странную и зыбкую, когда кажется, что провалился в глубокий колодец, но сознание почему-то ловит звуки внешнего мира, шорохи, автомобильные гудки за окном и сирену скорой помощи, вплетает эти звуки в ткань беспокойного сна, где действующие лица и не люди вовсе, а какие-то упыри с опухшими рожами, собрались в комнате или подвале, чтобы сделать с Грековым что-то отвратительное, но что именно, - не совсем понятно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх