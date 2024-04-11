Батрынча: «Социалисты не будут просить Мудряка сдать мандат депутата»

Социалисты не будут просить депутата от ПСРМ Раду Мудряка сложить мандат после уголовного расследования в отношении его сына, таможенного инспектора, заявил в интервью программе Rezoomat лидер фракции БКС, вице-спикер парламента Влад Батрынча.
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