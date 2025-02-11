Севастополец оштрафован за дискредитацию Вооружённых Сил России

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из УФСБ по Южному военному округу была выявлена публикация в одном из чатов, содержание которой дискредитировало Вооруженные Силы РФ и подрывало авторитет органов государственной власти.