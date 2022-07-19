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Объем вложений России в госбумаги США за май вырос на 1 млн долларов

Объем вложений России в госбумаги США за май вырос на 1 млн долларов

pxhere.com/PD Российские вложения в американские государственные ценные бумаги увеличились до 2,004 млрд долларов в мае нынешнего года, что на миллион долларов больше в сравнении с апрельскими показателями, свидетельствуют данные минфина США.

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