Армения подписала договор о покупке у Франции радаров и систем ПВО

Договор о продаже трех радаров GM 200 производства Thales и последующей поставке систем ПВО Mistral подписали министр обороны Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Армении Сурен Папикян, объявил французский министр 23 октября на пресс-конференции.
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