Шесть СНТ в Братске получили гранты на общую сумму 3,89 млн рублей

Шесть садоводческих товариществ Братска, благодаря конкурсу 2023 года, получили гранты на общую сумму 3,89 млн рублей на развитие и восстановление водо- и электроснабжения, а также приведение в порядок инфраструктуры.
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