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Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом»

Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом»

Режиссер фильма «Анора» Шон Бэйкер назвал актера Юру Борисова «русским Райаном Гослингом». Как сообщает агентство AP News, Борисов был несколько озадачен этим сравнением и признался, что не совсем понимает, что именно имел в виду Бэйкер.

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