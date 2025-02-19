Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом»

Режиссер фильма «Анора» Шон Бэйкер назвал актера Юру Борисова «русским Райаном Гослингом». Как сообщает агентство AP News, Борисов был несколько озадачен этим сравнением и признался, что не совсем понимает, что именно имел в виду Бэйкер.