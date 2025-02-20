Первая в мире орбитальная станция модульного типа «Мир» В ночь с 19 на 20 февраля 1986 года СССР запустил в космос орбитальную станцию «Мир».
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Первая в мире орбитальная станция модульного типа «Мир» В ночь с 19 на 20 февраля 1986 года СССР запустил в космос орбитальную станцию «Мир».
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