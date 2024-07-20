Полиция Флориды арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа

Полиция в американском штате Флорида арестовала мужчину по обвинению в угрозах убийства экс-главы Белого дома Дональда Трампа и номинанта на пост вице-президента страны Джеймса Дэвида Вэнса, а также членов их семей.
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