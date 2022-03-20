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Пользователи BreitBart оценили Байдена: он украл 2-й срок у человека и сокрушительный провал

Пользователи BreitBart оценили Байдена: он украл 2-й срок у человека и сокрушительный провал

Пользователи американского портала BreitBart оставили свое мнение в отношении действующего президента США Байдена после выхода статьи с результатами опроса о том, что страна стала более разделенной после вступления нового президента в должность.

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