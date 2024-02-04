Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды

Алексей Литвинов Ну, если верить официальной науке, то абсолютно точно. Праматерь всего человечества (ее останки) была обнаружена на эфиопском нагорье.. Но если Вы считаете, что нас создал Господь, или инопланетяне, или мы каким-то иным способом появились на свет, то это Ваше право!))) А наука считает, что всё человечество вышло из Африки...)

Алексей Горшков Перед отправкой этого не знали? Надо предполагать ЗАРАНЕЕ, что продовольствие будет портиться, и отправлять НЕСКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ - не колбасы и консервы, а зерно и муку (как она смогла там быстро испортиться - не представляю)! Заранее же известно было,что с местами хранения там "НЕ ОЧЕНЬ" !!!