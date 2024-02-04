В Африке из-за отсутствия условий хранения массово выкидывают продукты из РФ Фото: pixabay.com Кенийский журналист Джереми Симийю рассказал своему российскому коллеге из издания «Аргументы и факты» о том, что в Африке килограммами выкидывают российскую муку и другие продукты из-за того, что в городах нет необходимых для их хранения условий.
Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды
Комментарии
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Алексей Литвинов
Ну, если верить официальной науке, то абсолютно точно. Праматерь всего человечества (ее останки) была обнаружена на эфиопском нагорье.. Но если Вы считаете, что нас создал Господь, или инопланетяне, или мы каким-то иным способом появились на свет, то это Ваше право!))) А наука считает, что всё человечество вышло из Африки...)
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1 час.
Алексей Горшков
Перед отправкой этого не знали? Надо предполагать ЗАРАНЕЕ, что продовольствие будет портиться, и отправлять НЕСКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ПРОДУКТЫ - не колбасы и консервы, а зерно и муку (как она смогла там быстро испортиться - не представляю)! Заранее же известно было,что с местами хранения там "НЕ ОЧЕНЬ" !!!
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1 час.
Олег
Для начала вернуть и усилить традицию обучения их студентов в нашей стране. В первую очередь специалистов атомной и холодильной промышленности. Научить их строить АЭС и охлаждаемые логистические центры. А там уже пусть развивают торговлю и так далее. Заодно появится все больше русско-говорящих, доброжелательно настроенных к нам граждан этих несправедливо нищих государств, сидящих на уране, алмазах и прочих бесконечно дорогих ископаемых.
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23 мин.
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