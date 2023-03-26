В Индии российский гимн в честь чемпионки мира по боксу Анастасии Демурчян прозвучал со второй попытки

В финале чемпионата мира по боксу среди женщин в весовой категории до 70 кг россиянка Анастасия Демурчян уверенно победила австралийку Фрэнсис Скотт и стала чемпионкой мира.
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