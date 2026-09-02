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«Выстрел в ногу»: глава РЭЦ о последствиях отказа Европы от продукции из России

«Выстрел в ногу»: глава РЭЦ о последствиях отказа Европы от продукции из России

Отказ бывших партнеров России от отечественной продукции наносит ущерб их собственной экономике. Об этом сообщила глава экспортного центра РЭЦ Вероника Никишина в студии МИЦ «Известия» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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