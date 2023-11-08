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Защищаем кузов авто от воздействия зимних реагентов: простой способ

Защищаем кузов авто от воздействия зимних реагентов: простой способ

О негативном влиянии реагентов на кузовные элементы автомобиля водители говорят уже очень давно. Разницу можно увидеть даже по двум соседним регионам со схожим климатом в зависимости от того, какие вещества используются для борьбы со льдом.

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