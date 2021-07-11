Эпоха Тюдоров: войны и доспехи

Славянская доктринаВоенное делоЭпоха Тюдоров: войны и доспехиВячеслав Шпаковский Английские «железнобокие» 1649 года. По сути, именно они стали последними рыцарями Англии.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСделай ярче свой свет Когда кто-то ругается, принижая тебя, Когда кто-то даёт советы, о которых ты не просишь, Когда кто-то считает тебя виновным в своей боли, Когда они не слышат тебя, бесконечно говоря только о себе, Когда они сравнивают тебя с другими людьми, Игнорируют, осуждают или высмеивают твои мысли и чувства — Остановись. Вдохни глубоко. Знай, что это их боль, а не твоя. Знай, что они видят единственный сон, который они могут видеть, пока не проснутся, Знай, что они знают не тебя, а свои иллюзии. Возможно, им трудно любить себя. Возможно, они ищут подтверждение своей ценности извне. Возможно, они разъединены со своим дыханием, телом, драгоценной жизненностью и своим истинным призванием. Возможно, они живут в дуалистическом мире хорошего и плохого, правильного и неправильного, успехов и неудач. Возможно, они забыли простую радость бытия. Возможно, ты понимаешь это. Возможно, ты уже был там, где они сейчас. Не пытайся изменить их. Они не могут измениться. Не пытайся исправить их. Они не просят быть исправленными. Чем больше ты нажимаешь на них, тем больше они будут отталкивать тебя. Не запутайся в их сети скорбей. Будь ясным, даже сострадательным, без давления на кого-либо. Это нормально, что они расстроены. Это действительно так. Дай им свободу, чтобы быть расстроенными. Это нормально, что они разочарованы в тебе. Дай им свободу быть разочарованными. Это нормально, что они осуждают тебя. Пусть будут свободны и в этом. Будь свободен в выражении своих собственных мыслей и чувств! Позволь себе грустить, злиться, сомневаться, быть виноватым. Пусть все эти драгоценные энергии протекают через тебя. Они не будут затрагивать тебя, когда ты позволишь им двигаться свободно. Да, в этом путешествии ты встретишь много хранителей ворот. Так или иначе, продолжай свой путь, и позволь другим идти своим. Тебе не нужно объяснять или защищать его. Будь собой в эти трудные времена. Не борись с темнотой: как бы то ни было, она не имеет никакой власти. Просто включи свой СВЕТ! Джефф ФостерЮрий ИльиновКорона Каяни - это регалия каджарских правителей Персии, созданная по приказу второй шахматы династии, Фатт Али (1797). Он выполнен из красного бархата, высотой 32 см и диаметром у основания 19.5 см. Он покрыт около 1800 жемчужин, каждая из которых от 7 до 9 мм. Украшено 300 изумрудов, 1800 рубинов и шпинелей. Самый большой изумруд около 80 карат, самая большая шпинель-120 карат. Бриллианты мелко гранены, самый большой весит 23 карат. Корона входит в Национальные сокровища Ирана и хранится в подземном своде ЦБ Ирана.Юрий ИльиновВы никогда не задумывались почему зубы у крокодилов такие белые? Они меняют свои зубы до 80 раз за жизнь.Комментировать
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