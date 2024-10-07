Алексей Смирнов поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Он пожелал национальному лидеру крепкого здоровья и верных единомышленников. - Для нас, курян, в это непростое время особенно ценно внимание главы государства к Курской области, поддержка и решения, благодаря которым мы приближаем нашу Победу и уверены в дальнейшем развитии и процветании России! - подчеркнул курский губернатор.