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Попросивший убежища журналист из Италии: Путин работает на благо своего народа

Попросивший убежища журналист из Италии: Путин работает на благо своего народа

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Независимый журналист из Италии Анджело Джулиано, попросивший убежища в России, в беседе с РЕН ТВ заявил, что президент РФ Владимир Путин работает на благо своего народа, выполняя обязанности, которые должен выполнять лидер страны.

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