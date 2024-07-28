ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Независимый журналист из Италии Анджело Джулиано, попросивший убежища в России, в беседе с РЕН ТВ заявил, что президент РФ Владимир Путин работает на благо своего народа, выполняя обязанности, которые должен выполнять лидер страны.