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Новости Брянска

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Брянец оштрафован за публикацию экстремистских аудиозаписей «ВКонтакте»

Брянец оштрафован за публикацию экстремистских аудиозаписей «ВКонтакте»

Житель Брянска разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписи, признанные экстремистскими.

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