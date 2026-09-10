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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Павла Массова

В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Павла Массова

10 сентября в школе №123 Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие арт-объекта, посвященного памяти участника специальной военной операции Павла Массова (позывной «Коловрат»).

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